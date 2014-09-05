Велопатруль ЦОДД начал работать в центре Москвы

Автор: pavel2033 Дата публикации: 14:04

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Центр организации дорожного движения Правительства Москвы запустил в тестовом режиме новую службу - Велопатруль. Двое патрульных будут работать в центре города - внутри Бульварного кольца. Они будут помогать велосипедистам, пешеходам и даже автомобилистам. В дорожной сумке Велопатруля есть все необходимое - ремкомплект для велосипеда, бланки Европротокола, аптечка, вода, огнетушитель. На Велопатруле установлен трекер, таким образом Ситуационный центр в режиме онлайн видит, где находится патрульный, и может дать ему указания, куда направиться. Велопатруль прошёл курсы по оформлению Европротокола, таким образом он быстрей чем Дорожный Патруль сможет доехать до аварии, если она произошла в центре, и быстрей освободить проезжую часть. Также Велопатруль сможет помогать велосипедистам. Кроме того, Велопатруль следит за состоянием дорожных знаков, светофоров и в случае неполадки может оставить заявку на ремонт. Вместе с тем, Велопатруль имеет возможность администрировать нарушения с помощью «Помощника Москвы», например, если автомобиль припарковался на велодорожке.