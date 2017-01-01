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Моторная лодка врезалась в набережную в Перми

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:22
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В Перми моторная лодка врезалась в набережную. Сообщается, что судном управляли двое мужчин. Однако, мотор вышел из строя, лодку понесло на пирс. За считанные секунды до столкновения они успели выпрыгнуть. Вот только до берега добраться смог только один, второй - утонул. На причале, куда вылетела лодка, пострадавших нет.
Видео: YouTube / AhtubaTV
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