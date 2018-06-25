В ДТП на 59 км МКАД пострадали два человека
- Автор:
- Стрелец
- Дата публикации:
- 15:32
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На внешней стороне МКАД, в районе 59 км, столкнулись два автомобиля. ГАЗель стояла в правом ряду на аварийках, ожидая эвакуатор. В него со всего маха врезался легковой автомобиль. От удара грузовик пролетел на несколько метров вперёд. У него пробило колесо. Самые сильные повреждения получил легковой автомобиль. Водитель грузовика был госпитализирован на автомобиле скорой помощи. Из легковой - госпитализировали на вертолёте. Причины и виновника ДТП установит следствие.
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