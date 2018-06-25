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В ДТП на 59 км МКАД пострадали два человека

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
15:32
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На внешней стороне МКАД, в районе 59 км, столкнулись два автомобиля. ГАЗель стояла в правом ряду на аварийках, ожидая эвакуатор. В него со всего маха врезался легковой автомобиль. От удара грузовик пролетел на несколько метров вперёд. У него пробило колесо. Самые сильные повреждения получил легковой автомобиль. Водитель грузовика был госпитализирован на автомобиле скорой помощи. Из легковой - госпитализировали на вертолёте. Причины и виновника ДТП установит следствие.

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Комментарии (1)

  • pavel2033
    16:33
    АГН "Москва" в 16:12 https://www.mskagency.ru/materials/2793121 25.06.18
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