В ДТП на 59 км МКАД пострадали два человека

Автор: Стрелец Дата публикации: 15:32

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На внешней стороне МКАД, в районе 59 км, столкнулись два автомобиля. ГАЗель стояла в правом ряду на аварийках, ожидая эвакуатор. В него со всего маха врезался легковой автомобиль. От удара грузовик пролетел на несколько метров вперёд. У него пробило колесо. Самые сильные повреждения получил легковой автомобиль. Водитель грузовика был госпитализирован на автомобиле скорой помощи. Из легковой - госпитализировали на вертолёте. Причины и виновника ДТП установит следствие.