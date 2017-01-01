В центре Канска загорелось историческое здание
- Автор:
- boris24rus
- Дата публикации:
- 18:57
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- 28
В центре города Канск горит историческое здание типографии рядом с городской библиотекой.
- 28
В центре города Канск горит историческое здание типографии рядом с городской библиотекой.
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