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В центре Канска загорелось историческое здание

Автор:
boris24rus
Дата публикации:
18:57
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В центре города Канск горит историческое здание типографии рядом с городской библиотекой.

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