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В центре Канска произошел крупный пожар

Автор:
vlad201118
Дата публикации:
18:57
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В центре Канска вспыхнул крупный пожар. Загорелось историческое здание.

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