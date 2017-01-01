В центре Канска произошел крупный пожар
- Автор:
- vlad201118
- Дата публикации:
- 18:57
-
- 26
В центре Канска вспыхнул крупный пожар. Загорелось историческое здание.
- 26
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17.06 19:27 | akosmenkokos
В центре Канска вспыхнул крупный пожар. Загорелось историческое здание.
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