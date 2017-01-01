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В подмосковном округе Балашиха произошел пожар

Автор:
Denis R
Дата публикации:
19:10
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Сильный пожар, похоже горит дом около Носовихинского шоссе, в микрорайоне Салтыковка.

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Комментарии (0)

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