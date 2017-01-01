В подмосковном округе Балашиха произошел пожар
- Автор:
- Denis R
- Дата публикации:
- 19:10
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- 51
Сильный пожар, похоже горит дом около Носовихинского шоссе, в микрорайоне Салтыковка.
- 51
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174
09:51 | UUUSER
319
21.05 15:52 | milksolo
Сильный пожар, похоже горит дом около Носовихинского шоссе, в микрорайоне Салтыковка.
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