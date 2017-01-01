В Череповце заботливые коммунальщики поливают клумбы вдоль дорог
- Автор:
- miha1983.che
- Дата публикации:
- 20:02
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- 14
Поливают цветочки на городских клумбах, чтобы они не засохли и не погибли во время жары.
- 14
Поливают цветочки на городских клумбах, чтобы они не засохли и не погибли во время жары.
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