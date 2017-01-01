s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Череповце заботливые коммунальщики поливают клумбы вдоль дорог

В Череповце заботливые коммунальщики поливают клумбы вдоль дорог

Автор:
miha1983.che
Дата публикации:
20:02
  • 14
  • 0

Поливают цветочки на городских клумбах, чтобы они не засохли и не погибли во время жары.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

84 0
03:10 | Вася Лебедев
В Марий Эл не торопятся устранять последствия урагана
66 0
09.06 01:13 | Leobr
Жительница Череповца показала лучшие достопримечательности города
27 1
23.06 19:31 | Viktor Voroshilov
Столичные коммунальщики поливают газоны вдоль дорог