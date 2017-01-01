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Болельщики собрались в центре Москвы после матча Ч между сборными Уругвая и России

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:35
  • 27
  • 1

Болельщики на Никольской улице в Москве после матча ЧМ по футболу между сборными Уругвая и России.

  • 27
  • 1

Комментарии (1)

  • LaimeLaim
    23:44
    https://www.mskagency.ru/materials/2793215
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