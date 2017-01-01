Автомобиль каршеринга бросили посреди проезжей части около Киевского вокзала на западе столицы

Автор: tim777 Дата публикации: 25.06 23:45

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Необычный дорожный инцидент произошел 25 июня вечером на западе Москвы. Неподалеку от площади Киевского вокзала на середине проезжей части был обнаружен брошенный каршеринговый автомобиль "Рено Каптюр". Прокатный автомобиль застыл без движения около выезда со стороны Бережковской набережной на Бородинский мост. В салоне машины никого не было, и на дороге она никак не была обозначена. Очевидцы события предполагают, что возможно на взятой в прокат машине, произошла поломка, либо закончился бензин, однако никто не смог предположить почему авто попросту бросили и никак не эвакуировали с проезжей части. Буквально в тоже самое время при выезде на мост скопилась автомобильная пробка, при чем многие автомобилисты были вынуждены занимать второй ряд движения, справедливо полагая, что каршеринговый автомобиль также находится в состоянии движения. Однако после того, как машина продолжала стоять, автомобилисты пытались объехать возникшее препятствие. К тому времени в автомобильной пробке скопился также и общественный транспорт. Водители автобусов и маршрутных такси объезжали пробку, следуя к конечным станциям возле Киевского вокзала.