Жителя Москвы удивило обилие люков в одном месте

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Коммунальное "изобилие". Необычную картину обнаружили неподалёку от станции метро "Аннино" в Москве. На небольшом пятачке земли расположились более десятка канализационных люков. Для чего коммунальщикам понадобилось установить такое количество в одном месте - для прохожего осталось загадкой. "Видимо, коммунальщики играли в пятнашки с люками," - предполагает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.