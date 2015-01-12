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Жителя Москвы удивило обилие люков в одном месте

Автор:
DeN-Master
Дата публикации:
16:07
  • 42
  • 3

Коммунальное "изобилие". Необычную картину обнаружили неподалёку от станции метро "Аннино" в Москве. На небольшом пятачке земли расположились более десятка канализационных люков. Для чего коммунальщикам понадобилось установить такое количество в одном месте - для прохожего осталось загадкой. "Видимо, коммунальщики играли в пятнашки с люками," - предполагает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.



  • 42
  • 3

Комментарии (3)

  • MRSlava
    01:00
    Уважаемый автор, уточните, пожалуйста, чьи это люки? Какие буквы стояли на крышках? Спасибо.
  • DeN-Master
    09:43
    К сожалению уточнить не могу, я там проездом был ((
  • MR_Denis
    16:26
    Там проходит множество коммуникаций.
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