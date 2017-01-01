Военная техника пролетела над Баку в День Вооружённых сил Азербайджана

Автор: eliksar Дата публикации: 13:59

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26 июня в Баку отметили День Вооружённых сил Азербайджана. В честь праздника в городе прошёл парад военной техники с участием авиации. На этих кадрах - пролёт вертолётов, которые возвращались с парада на аэродром. Они пролетали над жилым сектором, в районе посёлка Бакиханова.