Военная техника пролетела над Баку в День Вооружённых сил Азербайджана
- Автор:
- eliksar
- Дата публикации:
- 13:59
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- 26
26 июня в Баку отметили День Вооружённых сил Азербайджана. В честь праздника в городе прошёл парад военной техники с участием авиации. На этих кадрах - пролёт вертолётов, которые возвращались с парада на аэродром. Они пролетали над жилым сектором, в районе посёлка Бакиханова.
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