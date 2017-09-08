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Парк "Тюфелева роща" готовится к открытию на территории бывшего завода ЗИЛ на юге Москвы

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
12:25
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На юге Москвы готовится к открытию парк "Тюфелева роща" на бывшей территории завода АМО ЗИЛ. На территории разбито множество дорожек, вдоль всех дорожек установлены арт конструкции с лавочками. Кроме того, по небольшой части конструкции с навесом можно также подняться и прогуляться пешком. На территории парка имеется детская площадка, а также пруд-бассейн. Не смотря на то, что парк готов практически полностью, людей на нём гуляет не так много. Территориально он пока труднодоступен для прогулок. От ближайшей станции метро нужно идти несколько километров, а вокруг идёт массовое строительство зданий.

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