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Два автомобиля столкнулись на Пятницкой улице в Москве

Автор:
tim777
Дата публикации:
00:04
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26 июня вечером в столичном районе Замоскворечье произошло ДТП. На Пятницкой улице столкнулись автомобиль "Шкода Октавия" и фургон "Хёндэ Портер". Оба автомобиля выезжали на Пятницкую улицу со стороны 1-го Новокузнецкого переулка. В момент одновременного поворота, водитель фургона не заметил автомобиль "Шкода" и столкнулся с ним по касательной. В результате ДТП полностью была перекрыта одна полоса движения из двух. Оценив незначительные повреждения, водители решили не вызывать сотрудников ГИБДД и оформить происшествие самостоятельно. Движение транспорта было частично затруднено. Сфотографировав место столкновения, оба водителя покинули место происшествия.

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