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Мотоциклист пострадал в ДТП на улице Руставели в Москве

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:58
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Вечером 26 июня на северо-востоке столицы произошло ДТП. На улице Руставели, у дома 14, столкнулись легковой автомобиль "Фольксваген" и мотоциклист. Как сообщили очевидцы, мотоциклист двигался по Огородном проезду в сторону Шереметьевской улицы и совершал правый поворот на улицу Руставели. Водитель мотоцикла не справился с управлением и допустил при повороте столкновение со встречным автомобилем, который приближался к перекрёстку. Мотоциклист получил многочисленные переломы и был госпитализирован бригадой Скорой в одну из больниц города. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС.

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Комментарии (1)

  • pavel2033
    21:33
    АГН "Москва" в 21:19 https://mskagency.ru/materials/2793572 26.06.18
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