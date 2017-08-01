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На павильон №11 «Казахстан» на ВДНХ вернулся исторический шпиль

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:12
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На павильон №11 «Казахстан» вернулся исторический шпиль — точно такой же украшал купол с 1954 года и был демонтирован в 1960-х годах. Шпиль, высотой 9 метров и весом 1,5 тонны, представляет собой восьмигранник, основание и декоративные элементы которого выполнены из нержавеющей стали. Основание шпиля изготовили на заводе металлоконструкций, затем его направили в мастерскую, где украсили декоративными элементами. Поверхность тщательно подготовили и покрыли специальной краской цвета матового золота. Верхнюю часть шпиля украшает штандарт с изображением колосьев, цветочных элементов и венчает пятиконечная звезда.

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