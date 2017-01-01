s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  ДТП в посёлке Работки Нижегородской области

ДТП в посёлке Работки Нижегородской области

Автор:
kaktusma
Дата публикации:
22:16
  • 16
  • 0

ДТП в посёлке Работки Нижегородской области. В аварии пострадали 4 автомобиля.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

28 0
23:29 | Max_019
Три автомобиля столкнулись на Алтуфьевском шоссе в Москве
80 0
24.06 13:46 | Viktor Voroshilov
Фура вылетела в кювет на трассе М7 в Нижегородской области