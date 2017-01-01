ДТП в посёлке Работки Нижегородской области
- Автор:
- kaktusma
- Дата публикации:
- 22:16
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- 16
ДТП в посёлке Работки Нижегородской области. В аварии пострадали 4 автомобиля.
- 16
ДТП в посёлке Работки Нижегородской области. В аварии пострадали 4 автомобиля.
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