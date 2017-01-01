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Три автомобиля столкнулись на Алтуфьевском шоссе в Москве

Автор:
Max_019
Дата публикации:
23:29
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Поздним вечером 26 июня на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Алтуфьевском шоссе, у дома 12, столкнулись три автомобиля: "Skoda Rapid", "Volkswagen Tiguan" и "Hyundai Porter". Как пояснили очевидцы, при движении в сторону области в правом ряду автомобили стояли в ожидании разрешающего сигнала светофора. Ехавший попутно водитель автомобиля "Шкода" отвлёкся от дороги и на полном ходу врезался в "Фольксваген". Тот от удара продвинулся вперёд и ударил фургон. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля "Шкода". Медицинская помощь ему была оказана на месте. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.

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