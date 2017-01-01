Сильный пожар уничтожил 8 бытовок в центре Москвы

Автор: Разведчик Дата публикации: 03:52

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Загорелись металлические, в ряду стоящие, двухъярусные бытовки на Малой Грузинской улице. Пожар начался снаружи. За короткое время огонь охватил одну из нижних бытовок, после чего пламя перекинулось на соседние бытовки. Огонь стал быстро распространяться и к прибытию пожарных пламя бушевало по всей площади бытового городка на общей площади 100 кв. м. Создалась угроза близлежащим жилым домам. Пожарные в первую очередь стали подавать водяные стволы на путях распространения огня, а затем приступили к тушению очага. На место всего было направлено 5 пожарно-спасательных подразделений, медики и полиция. Пожарные выяснили, что бытовки принадлежат строительной фирме, которая занималась реконструкцией полуразрушенного здания. В последние годы объект был заморожен. Предположительно, ночью на территорию стройки могли проникнуть неизвестные, которые совершили умышленный поджог строительных бытовок. На тушение пожара потребовалось около часа. О пострадавших информации не поступало. В настоящее время полиция разбирается в произошедшем.