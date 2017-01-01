Работу мотогруппы спасателей показали в Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 12:57

8

8 0

На учебно-тренировочном полигоне столичных спасателей в Апаринках продемонстрироаана работа и оснащение мотоциклетного отряда "Пожарно-спасательного отряда". Спасатели продемонстрировали аварийно-спасательные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте– приемы и способы спасания людей, оказания первой помощи и психологической поддержки пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. В столице на данный момент стоят на дежурстве две мотогруппы - в "Москва-сити" и в Новой Москве. В ближайшее время на вооружение поступит еще 22 специальных мотоцикла, оснащенных всем необходимым для работы на месте ДТП и оказания первой помощи.