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Работу мотогруппы спасателей показали в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:57
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На учебно-тренировочном полигоне столичных спасателей в Апаринках продемонстрироаана работа и оснащение мотоциклетного отряда "Пожарно-спасательного отряда". Спасатели продемонстрировали аварийно-спасательные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте– приемы и способы спасания людей, оказания первой помощи и психологической поддержки пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. В столице на данный момент стоят на дежурстве две мотогруппы - в "Москва-сити" и в Новой Москве. В ближайшее время на вооружение поступит еще 22 специальных мотоцикла, оснащенных всем необходимым для работы на месте ДТП и оказания первой помощи.

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