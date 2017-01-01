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Грузовик рухнул в кювет после ДТП в Подмосковье

Автор:
denis947
Дата публикации:
13:28
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Один человек пострадал в результате серьезного ДТП в Подмосковье. В городском округе Домодедово на трассе А107 в районе села Долматово произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей. В результате столкновения грузовой автомобиль "Камаз" вылетел с дороги и рухнул в кювет. Водителю из кабины помогли выбраться очевидцы, а водителя второго грузовика зажало в салоне, его деблокировали спасатели и затем госпитализировали в больницу. Все обстоятельства аварии выясняются.

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