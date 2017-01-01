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Горожане спасаются от солнца и жары у фонтанов и в тени уличных кафе

Автор:
Uwis
Дата публикации:
16:09
  • 11
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Горожане спасаются от солнца и жары у фонтанов и в тени уличных кафе.

  • 11
  • 0

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