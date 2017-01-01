Непогода обрушилась в Таштаголе в Кемеровской области
- Автор:
- plekhova1909
- Дата публикации:
- 16:15
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Непогода обрушилась в Таштаголе в Кемеровской области. Сначала началась сильная гроза, подул ветер, затем начался град. Местами он был размером с перепелиное яйцо. Стихия бушевала около часа. Улицы затопило водой, в частном секторе сгорела баня, сильно пострадали огороды.
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