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Непогода обрушилась в Таштаголе в Кемеровской области

Автор:
plekhova1909
Дата публикации:
16:15
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Непогода обрушилась в Таштаголе в Кемеровской области. Сначала началась сильная гроза, подул ветер, затем начался град. Местами он был размером с перепелиное яйцо. Стихия бушевала около часа. Улицы затопило водой, в частном секторе сгорела баня, сильно пострадали огороды.

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