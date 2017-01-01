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Большой популярностью у туристов и болельщиков пользуется Мавзолей и Кремлёвская стена

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:37
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Большой популярностью среди туристов и болельщиков ЧМ-2018 пользуется Мавзолей и Кремлёвская стена.

  • 25
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