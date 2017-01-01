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В Балашихе произошел пожар в частном секторе

Автор:
Vad102
Дата публикации:
17:43
  • 21
  • 1

После двух сильных хлопков повалил черный дым. Загорелся частный дом на улице Твардовоского.

  • 21
  • 1

Комментарии (1)

  • Vad102
    19:15
    Не в частном секторе. Сгорел автомобиль.
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