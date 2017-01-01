В Балашихе произошел пожар в частном секторе
- Автор:
- Vad102
- Дата публикации:
- 17:43
-
- 21
После двух сильных хлопков повалил черный дым. Загорелся частный дом на улице Твардовоского.
- 21
Ещё
23
18:23 | Uwis
119
25.06 19:10 | Denis R
После двух сильных хлопков повалил черный дым. Загорелся частный дом на улице Твардовоского.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (1)