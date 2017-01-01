s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Большие очереди образовались в кассы московского Кремля

Большие очереди образовались в кассы московского Кремля

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:37
  • 19
  • 0

Желание посетить Кремль вызвало большой поток болельщиков и туристов. В кассы Кремля стоят две большие очереди.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

23 0
18:23 | Uwis
Посетителей торгового центра «Атриум» в центре Москвы эвакуировали из-за возгорания на крыше здания
47 2
22.06 19:03 | LaimeLaim
Туристы выстроились в очередь в Храм Василия Блаженного