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Сербские болельщики собрались на Красной площади перед матчем Сербия-Бразилия

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:37
  • 30
  • 1

Вечером Сербия сразится с Бразилией, а пока сербский болельщики ликуют на Красной площади.

  • 30
  • 1

Комментарии (1)

  • LaimeLaim
    18:22
    https://www.mskagency.ru/materials/2793910
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