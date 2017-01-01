Пожарные ликвидировали возгорание на крыше ТЦ "Атриум" в Москве

Автор: tim777 Дата публикации: 19:22

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В центре Москвы на кровле ТЦ «Атриум» произошло возгорание. Из торгового центра были эвакуированы посетители. На месте ЧП работали экстренные службы. Площадь возгорания составила 10 кв. метров. Движение на внешней стороне Садового кольца в районе д. 33 на ул. Земляной Вал было частично затруднено.

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93 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/209605

Спикер: Заместитель начальника пожарно-спасательных сил - полковник Смыгалин Сергей Николаевич