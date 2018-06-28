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"Раскалённый мегаполис": жара продолжается в столичном регионе

Автор:
tim777
Дата публикации:
27.06 20:16
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В столичном регионе продолжает сохраняться жарка погода. В дневные часы столбики термометров раскаляются до 30-градусных отметок. При этом в городе безветренно, что усиливает действие температуры. В такое время душный мегаполис напоминает сковороду. Москвичи и гости столицы в такие дни стремятся провести дневные часы в тени либо около фонтанов и водоёмов. По прогнозам синоптиков, жаркие дни в ближайшие время могут сменить грозы и резкий порывистый ветер.

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Комментарии (1)

  • MR_Denis
    15:34
    Репортаж показан по ТК "Россия 1" в программе "Вести-Москва" в 11:45 28.06.18. Копия эфира добавлена.
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