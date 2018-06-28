"Раскалённый мегаполис": жара продолжается в столичном регионе

Автор: tim777 Дата публикации: 27.06 20:16

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В столичном регионе продолжает сохраняться жарка погода. В дневные часы столбики термометров раскаляются до 30-градусных отметок. При этом в городе безветренно, что усиливает действие температуры. В такое время душный мегаполис напоминает сковороду. Москвичи и гости столицы в такие дни стремятся провести дневные часы в тени либо около фонтанов и водоёмов. По прогнозам синоптиков, жаркие дни в ближайшие время могут сменить грозы и резкий порывистый ветер.