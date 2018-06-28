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Красивая луна сияет над столицей

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
27.06 23:06
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В ясном вечернем небе можно увидеть растущую Луну. 28.06.18 в небе, если позволит погода, луна будет полной.

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