Красивая луна сияет над столицей
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 27.06 23:06
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- 23
В ясном вечернем небе можно увидеть растущую Луну. 28.06.18 в небе, если позволит погода, луна будет полной.
- 23
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27
30.05 02:32 | LaimeLaim
В ясном вечернем небе можно увидеть растущую Луну. 28.06.18 в небе, если позволит погода, луна будет полной.
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