Андреевский пешеходный мост продолжает оставаться местом для опасных развлечений горожан
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 00:48
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Однако на столичных мостах не так давно стали устанавливать запрещающие таблички, которые прямо запрещают "Совершение действий на территории объекта, приводящих к повреждению устройств и оборудования объекта или использованию их не по функциональному назначению, влекущих за собой человеческие жертвы, материальный ущерб или способствующих наступлению таких последствий." Нахождение на высотных конструкциях моста - это прямое нарушение, так как подпадает под действие нормы пункта №3 указанного закона и дословно трактуется как "использование не по функциональному назначению объекта транспортной инфраструктуры". За неисполнение требований предусмотрено наказание в виде штрафа от 3000 до 500000 руб. (Ст. 11.15.1 КоАП РФ). Однако, к сожалению, суровость закона, как повелось в России, смягчается возможностью его неисполнения, так как естественно никто никого пока за руку не ловит и в ближайшей перспективе на собирается. И поэтому снова и снова на конструкциях моста, особенно в летний период можно встретить целое паломничество граждан с явно низким уровнем социальной ответственности и атрофированным чувством самосохранения.
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