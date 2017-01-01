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Андреевский пешеходный мост продолжает оставаться местом для опасных развлечений горожан

Автор:
tim777
Дата публикации:
00:48
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Эти жаркие июньские дни, когда температура плавит всё вокруг, продолжают также и свое воздействие на неокрепшие умы молодых горожан, которые с завидной регулярностью нарушают правила нахождения на городских объектах. Речь идет о знаменитом Андреевском пешеходном мосте, который приобрел уже дурную славу, так как неоднократно попадал в поле зрения СМИ и оперативных служб при возникновении различных внештатных ситуаций, которые заканчивались в том числе летальным исходом. Но проходит несколько дней, шумиха в интернете и иных источниках информации утихает и сходит на нет и по прежнему у горожан возникает непреодолимое желание делать селфи, веселиться и просто проводить время на высотных конструкциях моста. Этому отчасти способствуют и ограждения, которые фактически никак не препятствуют горожанам, чтобы залезть на мост, а также и местные охранники, которые вообще никак не в силах регулировать массовые нарушения.

Однако на столичных мостах не так давно стали устанавливать запрещающие таблички, которые прямо запрещают "Совершение действий на территории объекта, приводящих к повреждению устройств и оборудования объекта или использованию их не по функциональному назначению, влекущих за собой человеческие жертвы, материальный ущерб или способствующих наступлению таких последствий." Нахождение на высотных конструкциях моста - это прямое нарушение, так как подпадает под действие нормы пункта №3 указанного закона и дословно трактуется как "использование не по функциональному назначению объекта транспортной инфраструктуры". За неисполнение требований предусмотрено наказание в виде штрафа от 3000 до 500000 руб. (Ст. 11.15.1 КоАП РФ). Однако, к сожалению, суровость закона, как повелось в России, смягчается возможностью его неисполнения, так как естественно никто никого пока за руку не ловит и в ближайшей перспективе на собирается. И поэтому снова и снова на конструкциях моста, особенно в летний период можно встретить целое паломничество граждан с явно низким уровнем социальной ответственности и атрофированным чувством самосохранения.

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