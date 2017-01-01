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Вестибюль станции метро “Третьяковская” будет закрыт 30 июня и 1 июля из-за проведения работ по установке навеса

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:46
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Вестибюль станции метро “Третьяковская” будет закрыт 30 июня и 1 июля. Ограничения связаны с проведением работ по установке навеса. Войти в метро и выйти в город можно будет через вестибюль станции метро “Новокузнецкая”. Для выполнения работ специально выбрали выходные дни, когда пассажиропоток на станции минимальный.

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