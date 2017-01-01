Один человек пострадал в ДТП с участием двух машин такси на юге Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 03:58

17

17 0

Пассажирка такси пострадала в ДТП на юге Москвы. В районе Чертаново на пересечении Балаклавского проспекта с Чертановской улицей столкнулись два легковых автомобиля службы такси. В результате аварии девушка-пассажирка одной из машин такси получила травмы и была госпитализирована в больницу.