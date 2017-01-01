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Один человек пострадал в ДТП с участием двух машин такси на юге Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
03:58
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Пассажирка такси пострадала в ДТП на юге Москвы. В районе Чертаново на пересечении Балаклавского проспекта с Чертановской улицей столкнулись два легковых автомобиля службы такси. В результате аварии девушка-пассажирка одной из машин такси получила травмы и была госпитализирована в больницу.

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