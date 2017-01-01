Хозяйственные постройки сгорели на западе Москвы
- Автор:
- Разведчик
- Дата публикации:
- 04:53
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Когда на место прибыли первые пожарные расчеты, то наблюдалось зарево и сильное пламя,а столб черного дыма был виден за несколько километров. Создалась угроза соседним садовым домикам. Пожарными было предотвращено распространение огня. Через 30 минут пожар был локализован. Полностью потушить пожар удалось за полтора часа. В результате пожара пострадавших нет, горевшие постройки полностью уничтожены огнем, некоторые из них обрушились. Пожарные проводят проливку и разбор завалов. Причина возгорания выясняется.
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