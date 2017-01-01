Хозяйственные постройки сгорели на западе Москвы

Автор: Разведчик Дата публикации: 04:53

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26 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/209617

Загорелись одноэтажные, в ряду стоящие хозяйственные постройки в поселке Рублево на улице Советская. Пожар начался со стороны леса. Через некоторое время пламя охватило 10 соседних деревянных строений на общей площади 80 квадратных метров. Строения использовались местными жителями для хранения личных вещей и утвари, в некоторых хранилась краска и топливо.Когда на место прибыли первые пожарные расчеты, то наблюдалось зарево и сильное пламя,а столб черного дыма был виден за несколько километров. Создалась угроза соседним садовым домикам. Пожарными было предотвращено распространение огня. Через 30 минут пожар был локализован. Полностью потушить пожар удалось за полтора часа. В результате пожара пострадавших нет, горевшие постройки полностью уничтожены огнем, некоторые из них обрушились. Пожарные проводят проливку и разбор завалов. Причина возгорания выясняется.