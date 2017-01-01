Травмоопасные качели пугают жителей Комсомольска-на-Амуре
- Автор:
- betty03
- Дата публикации:
- 10:36
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- 14
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"У нас в городе Комсомольск-на-Амуре, на улице Ленина дом №76,корпус 2 и 3, на детской площадке качели калечат детей. А управляющая компания закрывает на это безобразие глаза, хотя обращения с просьбой срезать (убрать) опасные для здоровья детей качели были не однократно. Последний случай нанесённой травмы головы ребёнку случился 2 дня назад - пришлось обращаться в травмпункт. Родители маленьких детей боятся гулять рядом с этими качелями, опасаясь за жизнь своего ребёнка. На качелях острые железные края, которые при сильном раскачивании могут нанести серьёзные травмы. Боимся, как бы не случилось несчастья".
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