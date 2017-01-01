В Красноярском крае дорога похожа на пыльную "Сахару"
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 12:36
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- 26
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"В городе Иланский участок трассы Иланский - Тамала похож на самую настоящую дорожную пустыню. Он состоит из щебёнки, песка и старенького асфальта на колеях. Всё. Мы уже этот участок называем иланской Сахарой. По сравнению с тем, что было в начале месяца, изменения есть, но не такие, какими я себе представлял. При проезде через этот участок машин пыль летит тучами. Дорога к нам пришла словно из пустыни".
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