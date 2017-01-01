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В Красноярском крае дорога похожа на пыльную "Сахару"

Автор:
Егор Лысиков
Дата публикации:
12:36
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"Иланская Сахара" - так называют эту дорогу из города Иланский в Тамалу жители Красноярского края. Трасса покрыта камнями и песком. Из-под колёс автомобилей поднимаются огромные облака пыли. "Улица находится в ужасном состоянии," - рассказывают местные жители. Люди надеются, что на дороге всё же появится новый асфальт.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"В городе Иланский участок трассы Иланский - Тамала похож на самую настоящую дорожную пустыню. Он состоит из щебёнки, песка и старенького асфальта на колеях. Всё. Мы уже этот участок называем иланской Сахарой. По сравнению с тем, что было в начале месяца, изменения есть, но не такие, какими я себе представлял. При проезде через этот участок машин пыль летит тучами. Дорога к нам пришла словно из пустыни".

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