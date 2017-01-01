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Жители Красноярского края опасаются пожара на стихийной свалке в Иланском

Автор:
Егор Лысиков
Дата публикации:
13:40
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Горы мусора продолжат лежать на обочине дороги в городе Иланский Красноярского края. Строительные и прочие бытовые отходы валяются прямо под запрещающими сваливание мусора знаками. При этом температура воздуха на улице неуклонно растёт. Солнце - припекает всё сильнее. Местные жители опасаются, что в условиях установившейся жаркой летней погоды велик риск возникновения пожара.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Несмотря на два знака - один старый, другой новый - о запрете разведения мусора на обочине дороги под угрозой штрафов от 4 до 5 тысяч рублей, на обочине до сих пор лежит мусор. По сравнению с началом месяца изменения существенные, но остальной мусор по-прежнему остаётся валяться на обочине. Под лучами палящего солнца лежат деревянные конструкции, испорченная картошка и другой бытовой мусор. Температура на улице стоит около 34 градусов тепла. Если такая погода сохранится, высок риск возникновения пожара на свалке из-за этого мусора".

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