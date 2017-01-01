Жители Красноярского края опасаются пожара на стихийной свалке в Иланском
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 13:40
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Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Несмотря на два знака - один старый, другой новый - о запрете разведения мусора на обочине дороги под угрозой штрафов от 4 до 5 тысяч рублей, на обочине до сих пор лежит мусор. По сравнению с началом месяца изменения существенные, но остальной мусор по-прежнему остаётся валяться на обочине. Под лучами палящего солнца лежат деревянные конструкции, испорченная картошка и другой бытовой мусор. Температура на улице стоит около 34 градусов тепла. Если такая погода сохранится, высок риск возникновения пожара на свалке из-за этого мусора".
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