В Астрахани берега Волги усыпаны мёртвой рыбой

28

28 0

Массовый мор рыбы обнаружили на Волге в Астрахани. Эти кадры сняты в районе Астраханского целлюлозно-картонного комбината. По словам очевидцев, на пляже, где купаются люди, можно найти множество мёртвой рыбы, в том числе и ценных пород. Местные жители предполагают, что причиной экологического бедствия стала травля мошки в Волгограде, которую производили в рамках подготовки к ЧМ-2018.