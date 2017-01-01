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В Астрахани берега Волги усыпаны мёртвой рыбой

Автор:
Natalia_Astrakhan
Дата публикации:
14:06
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Массовый мор рыбы обнаружили на Волге в Астрахани. Эти кадры сняты в районе Астраханского целлюлозно-картонного комбината. По словам очевидцев, на пляже, где купаются люди, можно найти множество мёртвой рыбы, в том числе и ценных пород. Местные жители предполагают, что причиной экологического бедствия стала травля мошки в Волгограде, которую производили в рамках подготовки к ЧМ-2018.

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