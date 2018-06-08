В Ростове-на-Дону эвакуировали гостиницу "Старый Ростов"
- Автор:
- afranch
- Дата публикации:
- 14:13
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Накануне вечером в Ростове-на-Дону эвакуировали гостиницу "Старый Ростов". По словам очевидцев, ранее полиция получила сообщение о взрывном устройстве в здании гостиницы. В результате, вернувшиеся после футбольного матча Хорватия-Исландия болельщики не смогли попасть в свои номера и ожидали окончание проверки на улице.
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