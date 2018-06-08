s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Ростове-на-Дону эвакуировали гостиницу "Старый Ростов"

В Ростове-на-Дону эвакуировали гостиницу "Старый Ростов"

Автор:
afranch
Дата публикации:
14:13
  • 19
  • 0

Накануне вечером в Ростове-на-Дону эвакуировали гостиницу "Старый Ростов". По словам очевидцев, ранее полиция получила сообщение о взрывном устройстве в здании гостиницы. В результате, вернувшиеся после футбольного матча Хорватия-Исландия болельщики не смогли попасть в свои номера и ожидали окончание проверки на улице.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

28 0
14:06 | Natalia_Astrakhan
В Астрахани берега Волги усыпаны мёртвой рыбой
111 0
10.06 00:47 | djoni1383
Пожар вспыхнул в жилом доме в посёлке Октябрьский Хабаровского края (08.06.2018 г.)
88 0
24.06 02:31 | Ostroukhov
Шикарные и весёлые болельщики Мексики веселятся после матча в Ростове-на-Дону
241 1
22.05 20:56 | tim777
В гостиничном комплексе "Измайлово" в Москве произошел пожар