В Ростове-на-Дону эвакуировали гостиницу "Старый Ростов"

Автор: afranch Дата публикации: 14:13

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Накануне вечером в Ростове-на-Дону эвакуировали гостиницу "Старый Ростов". По словам очевидцев, ранее полиция получила сообщение о взрывном устройстве в здании гостиницы. В результате, вернувшиеся после футбольного матча Хорватия-Исландия болельщики не смогли попасть в свои номера и ожидали окончание проверки на улице.