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Сильный ливень с грозой прошёл в Уфе

Автор:
facebook1676801779041194
Дата публикации:
17:25
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Сильный ливень с грозой прошёл в Уфе. На улице Российской, д. 14, с дома выдуло утеплитель.

  • 17
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