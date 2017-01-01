Сильный ливень с грозой прошёл в Уфе
- Автор:
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- Дата публикации:
- 17:25
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- 17
Сильный ливень с грозой прошёл в Уфе. На улице Российской, д. 14, с дома выдуло утеплитель.
- 17
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24.06 21:30 | Stanyslav
Сильный ливень с грозой прошёл в Уфе. На улице Российской, д. 14, с дома выдуло утеплитель.
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