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Продуктовый отдел открылся в отделении Почты России на Арбате в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
18:36
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В Москве в качестве эксперимента в отделении Почты России открылчя продуктовый отдел розничной сети "Магнит".

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