Продуктовый отдел открылся в отделении Почты России на Арбате в Москве
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 18:36
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- 16
В Москве в качестве эксперимента в отделении Почты России открылчя продуктовый отдел розничной сети "Магнит".
- 16
В Москве в качестве эксперимента в отделении Почты России открылчя продуктовый отдел розничной сети "Магнит".
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