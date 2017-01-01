В Одинцово появилось граффити с официальным символом ЧМ-2018 волком Забивакой

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Уличные художники на днях нарисовали гигантского волка Забиваку на торце дома №6 по улице Чикина в Одинцово. Площадь картины составила 384 кв. м, 12 м в ширину и 32 м в высоту. Фигуру официального символа ЧМ-2018 выполнили металлизированной краской, белые элементы фона покрыты специальным светоотражающим составом. Как ранее сообщил глава Одинцовского района Андрей Иванов, это граффити стало первой в России росписью фасада с применением оптической иллюзии. На создание полотна у одинцовских уличных художников во главе с Дмитрием Лёвочкиным ушла неделя. Психоделическое 3D-граффити пришлось по душе не всем жителям.