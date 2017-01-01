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Болельщики из Аргентины празднуют победу своей сборной на Красной площади

Автор:
pavel2033
Дата публикации:
22:23
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Болельщики из Аргентины празднуют победу своей сборной в центре Москвы на Красной площади. Аргентинцы поют и танцуют.

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