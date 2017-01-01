Арт-инсталляция из подушек появилась сегодня на колоннах главного входа Парка Горького

Автор: Uwis Дата публикации: 00:26

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3 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/209650

Арт-инсталляция из подушек голландского художника-концептуалиста Маринуса Бузема появилась 28 июня на колоннах музея Парка Горького в день открытия выставки Dell'Uomo.Всего планируется шесть инсталляций, первая будет на колоннах музея - это подушки, которые держат крышу главного входа, их можно будет увидеть со стороны балюстрады. М.Бузем создал эту работу специально для нас, для парка. Вторая работа - "Скульптура и свет" - будет установлена на постаменте и представляет собой коробочку, внутри которой звездное небо и горы. В галерее музея парка художник предлагает новый объект под названием “Проход”: она состоит из 48-метровых занавесок, расположенных по всей галерее, которые будут двигаться вентилятором. В музее также подвесят камень на большой сетке - это работа на тему конфликта материалов и фактур.Художник оставит свой автограф на крыше музея: он его высыпет из семечек, которые склюют птицы и фигура автора растворится. Это будет пятая инсталляция под названием “Исчезновение художника”. Последняя инсталляция в виде флага появилась на крыше, на котором изображена карта погоды в северном полушарии в один из дней июня.