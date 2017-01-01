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Инсталляция из подушек появилась на колоннах главного входа в Парк Горького

Автор:
tim777
Дата публикации:
00:50
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В центре Москвы в районе Якиманка у главного входа в Парк Горького появилась необычная инсталляция. На колоннах расположены подушки, которые окаймляют каждую колонну. Идея данной инсталляции принадлежит голландцу Маринусу Бузему. Заметна эта инсталляция не для многих. Лишь единицы из наблюдательных горожан смогли увидеть под сводами арки установленные подушки и снять их на камеры мобильных устройств.

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