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В парке Музеон готовится к открытию фестиваль садов и цветов

Автор:
tim777
Дата публикации:
00:51
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В центре Москвы в районе Якиманка готовится к открытию фестиваль садов и цветов. Площадка фестиваля расположена в парке Музеон напротив Третьяковской галереи. Сообщается, что Московский фестиваль откроется 29 июня и будет работать до 8 июля. Уже сегодня на территории, где ведутся подготовительные работы, можно увидеть различные красочные инсталляции выполненные из цветов, арт-объекты и иная инфраструктура предстоящего цветочного праздника.

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