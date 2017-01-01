Командный турнир PLAYSTATION X FIFA18 прошел в Музее Москвы в рамках Сreators Base

Автор: Uwis Дата публикации: 00:31

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Сreators Base принял турнир по FIFA 18 в формате 5x5 при участии профессиональных киберфутболистов KEFIR и GoodMax. В каждой команде по 5 человек. Игроки команд играли в формате 1х1 между собой и набирали очки в общий командный зачет. Турнир прошел по олимпийской системе. Участвую 32 команды. Лучший игрок турнира получил в качестве приза приставку Sony PlayStation4, а команда победитель - лимитированные джойстики и мяч Telstar Мечта.