s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Командный турнир PLAYSTATION X FIFA18 прошел в Музее Москвы в рамках Сreators Base

Командный турнир PLAYSTATION X FIFA18 прошел в Музее Москвы в рамках Сreators Base

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:31
  • 2
  • 0

Сreators Base принял турнир по FIFA 18 в формате 5x5 при участии профессиональных киберфутболистов KEFIR и GoodMax. В каждой команде по 5 человек. Игроки команд играли в формате 1х1 между собой и набирали очки в общий командный зачет. Турнир прошел по олимпийской системе. Участвую 32 команды. Лучший игрок турнира получил в качестве приза приставку Sony PlayStation4, а команда победитель - лимитированные джойстики и мяч Telstar Мечта.

  • 2
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
00:35 | tim777
Вестибюль станции "Третьяковская" будет закрыт 30 июня и 1 июля из-за ремонтных работ
1 0
00:33 | tim777
С 30 июня изменится схема движения на участке 2-ой Тверской-Ямской улицы