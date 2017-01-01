Новые платформы для поездов МЦД возводят в Одинцово

Автор: denis947 Дата публикации: 04:34

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В Одинцове рядом с уже с действующей станцией пригородных поездов идет активное строительство новых пассажирских платформ, путей и железнодорожной инфраструктуры для поездов МЦД. На участке Одинцово – Лобня запустят поезда «Иволга». Электрички МЦД будут ходить с интервалом до шести минут в час пик. Маршрут МЦД-1 Лобня — Одинцово, будет иметь длину 52 километра, время в пути будет составлять 1 час. Маршрут включает в себя 27 остановок, среди которых 11 будут иметь наземную пересадку на метро и/или железную дорогу. Планируется что по маршруту будет использоваться 53 поезда.