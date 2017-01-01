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Горожане "оккупировали" фонтаны в центре Москвы из-за жары

Автор:
denis947
Дата публикации:
04:43
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Горожане и гости столицы облюбовали фонтаны в центре столицы. Все спасаются от жары в фонтанах.

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