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На Лесной улице в Москве завершаются работы по комплексному благоустройству

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:49
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В центре столице завершаются работы по комплексному благоустройству Лесной улицы. На Лесной улице закончили ремонтировать ливневую канализацию. Работники установили около 40 смотровых и 35 дождеприемных колодцев, проложили более 100 метров новой водосточной сети. На улице отремонтировали 18 фасадов зданий, а ещё четыре находятся в работе. Кроме того, на Лесной установили 70 фонарей с энергосберегающими лампами, выложили гранитный бордюрный камень. Завершается обустройство специальных платформ под трамвайные остановки. Уровень проезжей части на остановке поднят на одну высоту с входом в салон. Благодаря этому пассажиры смогут входить в трамвай, как в вагон метро, что особенно удобно для маломобильных граждан и людей с детскими колясками Рабочим осталось лишь подключить фонари и уложить 16 тысяч квадратных метров асфальта, сделать парковочные карманы. Количество полос при этом останется прежним.

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Комментарии (1)

  • MR_Denis
    13:07
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 10:49 https://www.mskagency.ru/materials/2794414 29.06.18. Ссылка на портал добавлена.
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