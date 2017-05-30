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Повреждение оптоволоконного кабеля произошло в деревне Водозерье Республики Марий Эл

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
12:41
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На окраине деревни Водозерье протянут под землей оптоволоконный кабель. На одном из участков прокладки кабеля, местные жители ведут незаконную добычу песка. Естественно, они докопались до него и значительно повредили его оболочку. Просто обидно, на его потратили миллионы бюджетных денег, а люди, гонясь за сиеминутной выгодой, просто испортили его.

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