Повреждение оптоволоконного кабеля произошло в деревне Водозерье Республики Марий Эл
- Автор:
- Вася Лебедев
- Дата публикации:
- 12:41
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На окраине деревни Водозерье протянут под землей оптоволоконный кабель. На одном из участков прокладки кабеля, местные жители ведут незаконную добычу песка. Естественно, они докопались до него и значительно повредили его оболочку. Просто обидно, на его потратили миллионы бюджетных денег, а люди, гонясь за сиеминутной выгодой, просто испортили его.
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